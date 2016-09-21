Улан-Удэ, 21 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Баргузинском и Северо-Байкальском районах Бурятии наблюдается сильное задымление. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), это связано с лесными пожарами в Иркутской области.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

«По данным Федерального агентства лесного хозяйства, на вчерашний день в Иркутской области было зарегистрировано 28 очагов возгораний», — говорится в сообщении РАЛХ Бурятии.

Добавим, в Бурятии сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. Утром 21 сентября в республике было зарегистрировано два действующих пожара на общей площади 72 га в Северо-Байкальском районе и Баргузиснком заповеднике.

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Наибольшее количество лесных пожаров в Приангарье зарегистрировано на севере региона, сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного комплекса Иркутской области. По состоянию на 20 сентября три очага было зафиксировано в Усть-Кутском районе, пять — в Качугском районе. Эти возгорания стали причиной задымленности в Братске, Усть-Илимске и поселке Нижняя Игирма, отметил министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда, добавив, что дым в эти районы также попадает от нескольких лесных пожаров на территории Якутии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, задымление наблюдается и в столице Забайкалья — Чите. По данным краевого правительства, это связано с пожарами в соседних регионах, в частности в Иркутской области.