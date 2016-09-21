Сеул, 21 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Красный Крест планирует создать фонд для помощи пострадавшим от наводнения в КНДР в размере $15,5 млн., сообщает 21 сентября Reuters.

Эмблема Международного Движения Красного Креста

По данным ООН, 140 тыс. человек нуждаются в помощи. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило, что около 70 тыс. человек до сих пор остаются без крова над головой, т.к. десятки тысяч домов были повреждены или разрушены.

Красный Крест заявил, что если не будет оказана срочная помощь, существует вероятность повторения катастрофы, т.к. скоро наступит зима. Фонд помощи в размере $15,5 млн будет использован для поставки предметов первой необходимости, включая палатки, медикаменты и уголь. Помощь будет оказана 7 тыс. семей.

Напомним, в результате сильного наводнения на северо-востоке КНДР погибли, по меньшей мере, 138 человек, около 400 человек пропали без вести.