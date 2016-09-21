Махачкала, 21 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Более 100 млн рублей требует взыскать министр строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков с судебных приставов, которые добились возбуждения против него уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе ведомства. Чиновник считает, что представители УФССП по РД превысили свои полномочия. По его словам, Кировский районный суд на момент возбуждения дела рассматривал иск министерства об отмене исполнительных производств, за неисполнение которых Казибекова хотят привлечь к уголовной ответственности."Мною готовится исковое заявление для обращения в суд о взыскании морального вреда в 100 млн рублей за подрыв деловой репутации и распространение сведений, порочащих честь и достоинство министра. В случае удовлетворения судебной тяжбы в мою пользу полученную сумму я намерен передать домам-интернатам для сирот», — заявил министр. Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело на главу Минстроя РД завели по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Речь идёт о решении Советского районного суда Махачкалы о предоставлении единовременной денежной выплаты жителю республики для приобретения жилья, вынесенного в 2012 году. Напомним, Казибеков был назначен на должность министра строительства и ЖКХ в июле 2015 года.