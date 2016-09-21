Екатеринбург, 21 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Свердловскую область в Государственной думе России будут представлять 10 депутатов от партии «Единая Россия». В нижнюю палату парламента войдёт первая тройка избранных депутатов по единому списку и семь победителей в одномандатных округах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии корреспонденту ИА REGNUM.

ER.ru Эмблема «Единой России»

Мандаты депутатов Госдумы получат Павел Крашенинников, Андрей Ветлужских и Александр Петров, которые возглавляли список кандидатов от партии в Свердловской области. Также регион будут представлять члены партии, победившие во всех семи одномандатных округах: Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Максим Иванов, Алексей Балыбердин, Зелимхан Муцоев и Сергей Бидонько.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» отметили, что такого большого представительства от региона в Госдуме ранее не было, а решение о создании отдельной территориальной группы кандидатов по единому списку было принято на летнем съезде партии.

Напомним, что в Государственной думе прошлого созыва свердловскую область представляли шесть депутатов от «Единой России».

В пресс-службе обкома КПРФ сообщили, что на данный момент нет информации о том, будут ли члены партии, баллотировавшиеся по региональному единому списку представлять Свердловскую область в Государственной думе.

В пресс-службе регионального отделения ЛДПР пояснили, что сейчас сводится единая таблица на основе данных ЦИКа о кандидатах от партии, набравших наибольшее количество голосов избирателей в регионах. «По предварительным данным, мандат депутата Государственной думы России получит также один представитель ЛДПР от Свердловской области», — сообщили в пресс-службе партии.

В пресс-службе регионального отделения «Справедливой России» сообщили, что точные данные о том, сколько представителей региона получат мандаты депутатов Госдумы станут известны к вечеру. «На данный момент точно можно сказать, что мандат депутата Госдумы получит один представитель партии от Свердловской области», — сообщила пресс-секретарь партийного отделения Мария Битковская.