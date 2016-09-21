Астрахань, 21 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Обновленная дума Астраханской области уже на следующей неделе проведет первое совещание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа, к работе новый состав парламента приступит 26 сентября.

astroblduma.ru Заседание Астраханской областной думы

Повестка дня уж определена. Новоиспеченным депутатам предстоит избрать председателя думы и его заместителей. Кроме того, народные избранники сформируют структуру думы шестого созыва, фракции и комитеты думы и определят их состав. Также одним из вопросов значится избрание председателя от законодательного органа региона в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

«Предыдущий состав думы Астраханской области оставил несколько очень важных законопроектов, с которыми новому составу придется ознакомиться и впоследствии принять. Сейчас у нас есть все основания полагать, что и Дума Российской Федерации, и дума Астраханской области сформируются как органы высокопрофессиональные. И все программные задачи, которые брала на себя каждая партия в период агитации, будут реализованы», — заявил журналистам в единый день голосования председатель астраханской думы Александр Клыканов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Клыканов был председателем думы Астраханской области четвертого и пятого созывов. Выборы нового — шестого — созыва регионального парламента состоялись в единый день голосования 18 сентября. В думу прошли представители четырех партий. Наибольшее количество голосов избирателей набрала «Единая Россия», далее идет «Справедливая Россия», КПРФ И ЛДПР. «Яблоко» и Партия добрых дел заучились поддержкой менее 2% голосов избирателей.

Напомним, в 2011 году в Астраханской области в областную думу было также избрано 58 депутатов, один из них отказался от мандата. Законодательный орган приступил к работе 15 декабря, имея в своем составе 57 депутатов: 29 — по партийным спискам, 28 — по одномандатным округам. В парламент прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.