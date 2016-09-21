Калуга, 21 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум.



geralt Контроллер батареи отопления

К подаче тепла в детские сады и лечебные учреждения приступили с 20 сентября в калужском регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Из-за понижения среднесуточной температуры воздуха муниципальным образованиям рекомендовано начать отопительный сезон.

Если в течении пяти суток средняя температура воздуха будет держаться в пределах +8°С и ниже, то коммунальщики включат отопление в жилых домах, учебных заведениях и на объектах социально-культурного назначения. Кстати, в домах и учреждениях областного центра отопительный сезон начнется уже 24 сентября.

Между тем, по данным городской управы Калуги, коммунальщики задолжали теплосети 234 миллиона рублей. К тому же, отдельные управляющие компании не торопятся рассчитываться с ресурсоснабжающей организацией. Впрочем, как утверждают чиновники, даже столь большие долги не должны сказаться на начале отопительного сезона.

Одновременно, более 50 нарушений законодательства были выявлены в ходе совместной проверки прокуратура Калуги в преддверии нового отопительного сезона совместно с представителями Приокского Управления Ростехнадзора.

Установлено, что в ряде теплоснабжающих организаций города отсутствуют графики ремонта котельных и тепловых сетей и порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. Руководителям 10 организаций внесены представления, по постановлениям прокурора, а 3 должностных лица привлечены к административной ответственности.

Под особым контролем прокуратуры и управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги также проходил процесс подготовки конкретных многоквартирных домов управляющими организациями к отопительному периоду. В деятельности 4 управляющих компаний выявлены нарушения сроков выполнения работ, установленных графиком.