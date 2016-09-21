Ставрополь, 21 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум.



pixabay.com Пожар

В станице Боргустанская Ставропольского края сгорел продовольственный магазин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края.

Пламя разгорелось 20 сентября, в 11:45. Сначала огонь возник в подсобном помещении и перекинулся на балки под крышей. На момент прибытия пожарных горело около 100 квадратных метров кровли.

Весь персонал магазина был немедленно эвакуирован. Обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с тем, работу пожарным усложнила пластиковая обшивка магазина, которая не только пожароопасна, но и выделяет ядовитые вещества при горении. Зайти в горящее помещение было невозможно.

В результате пожарным пришлось подавать два ствола с раствором для тушения пожаров через двери здания. Через семь минут пламя удалось локализовать.

После этого пожарные попали внутрь и уничтожили уничтожить очаги возгораний под крышей магазина. Сама металлическая крыша была остужена водными.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, огнем уничтожено 10 кв.м. потолочного перекрытия, 30 кв.м. кровли, внутренняя отделка и товарно-материальные ценности на площади 60 кв.м.

В тушении приняли участие семь человек и две единицы техники.