Владимир, 21 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В администрации Владимирской области сразу после выборов в Госдуму РФ произошло несколько кадровых перестановок, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации. Самой неожиданной из них стал уход по собственному желанию вице-губернатора, курирующего строительство, — Дмитрия Хвостова.

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Новость о том, что теперь заниматься строительной сферой в регионе будет другой человек, появилась 20 сентября. На пост назначен Ренат Чагаев, который до этого возглавлял департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.

«Он сменил на этом посту Дмитрия Хвостова, который освобожден от должности по собственной инициативе», — говорится в сообщении. Подробностей о том, в связи с чем Дмитрий Хвостов покинул свой пост и куда он назначен, нет.

При этом, как уточняет портал «Зебра ТВ», должность была создана специально для Дмитрия Хвостова, который приехал в регион вместе со Светланой Орловой.

Также 21 сентября в пресс-службе сообщили, что Светлана Орлова поменяла местами двух вице-губернаторов. Теперь представлять регион в правительстве РФ будет Сергей Невзоров, а руководить вместо него аппаратом — бывший посол в Москве Александр Лобаков.