Мурманск, 21 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Мурманский берег

Продолжается падение поставок рыбы на российский берег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманском морском рыбном порту — АО «ММРП».

"В минувшем августе мурманские портовики приняли около 100 рыбопромысловых, транспортных и пассажирских судов, — отметил пресс-секретарь АО «ММРП» Алексей Бакуменко. — Траулеры и транспорты доставили в порт 28 тысяч тонн грузов, из них рыбопродукции — 15,7 тысячи тонн. Если взять результаты за 8 месяцев, то общий грузооборот АО «ММРП» составил 202,3 тысячи тонн, рыбопродукции — 119,9 тысячи тонн. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, и свидетельствует о том, что продолжается падение объёмов поставок рыбопродукции на внутренний рынок. Увы, принимаемые меры государственного регулирования пока не позволяют насытить российский берег дарами моря».

Как предполагают в рыбном порту, в сентябре объёмы грузооборота будут на том же уровне. «На днях портовики закончили обработку траулера «Янтарный», доставившего в Мурманск самую большую партию скумбрии в этом году — 1400 тонн, — отметил пресс-секретарь предприятия. — Промысел мурманские рыбаки вели в районе Гренландии. Чтобы скорее отпустить траулер обратно в море, его разгружали в три технологические линии, то есть одновременно работали 3 портальных крана и 3 бригады докеров. Завтра в порту ждут прибытия большого траулера «Беломорск» и транспорта-рефрижератора «Sunny Lisa» с 2000 тонн мороженой рыбы».

Напомним, количество свежей рыбы в Мурманской области снижается на протяжении последних лет: если в 2009 году 36% от выпуска рыбопродукции поступало на родной берег, то к 2015 году эта цифра снизилась до 27%.

Как сообщало ИА REGNUM, на ситуацию негативно влияют несколько факторов, в частности, сокращение количества рыбопромысловых судов, работающих на Северном бассейне, курс рубля, который толкает рыбопромышленников на более выгодную продажу уловов за рубеж. Отпугивают рыбаков и административные барьеры.