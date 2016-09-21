Москва, 21 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении суммы более чем в один миллион рублей на ремонт Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Калининградской области. Соответствующий указ опубликован 21 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Выделить в 2016 году из резервного фонда президента Российской Федерации 1 миллион 136,7 тысяч рублей Минтруду России для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» на капитальный ремонт здания», — говорится в документе.

Напомним, в 1998 году здание, ранее приспосабливавшееся под различные профили, стало смешанным детским домом.