Москва, 21 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В российской государственной корпорации «Внешэкономбанк» проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности работы организации. Речь идет об уменьшении численности сотрудников и сокращении расходов, сообщает 21 сентября «Экономика сегодня».

Mrduk Здание Внешэкономбанка

Руководство организации намерено сократить, в основном, работников бэк-офиса. При этом, как отмечается, будут соблюдены все требования трудового законодательства.

Кроме того, в банке будут максимально централизованы и автоматизированы поддерживающие функции. Например, будет создана IT-платформа для работы с заявками клиентов, электронными документами и операциями банковского и расчетно-кассового обслуживания.

В конце августа 2016 года численность персонала банка составляла 1,8 тыс. человек. Предполагается, что к осени будущего года сокращение коснется 30% сотрудников, не обладающих нужными профессиональными качествами.