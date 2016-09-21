Давао, Филиппины, 21 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече с представителями бизнеса в городе Давао заявил, что ознакомился с резолюцией Евросоюза, осуждающей методы филиппинских властей по борьбе с наркоторговлей, сообщает телеканал Al Jazeera.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР К чёрту!

«Я говорю им — идите к черту», — сказал Дутерте, пояснив, что таким образом страны Евросоюза хотят «загладить свою вину за грехи, совершенные на Ближнем Востоке».

Напомним, резолюция парламента ЕС с призывом к руководству Филиппин «осуществлять борьбу с незаконной наркоторговлей в полном соответствии с государственными и международными обязательствами» вышла 15 сентября.

По данным филиппинской полиции, с мая 2016 года, когда Родриго Роа Дутерте стал президентом страны, за связи с наркоторговцами и за торговлю наркотиками были убиты не менее 2,4 тыс. человек.

18 сентября президент Филиппин пообещал продолжить в стране спорную с точки зрения международного права войну с наркотиками, которая уже унесла сотни жизней и стала предметом критики президента США Барака Обамы.

Ранее Дутерте ответил на критику американского президента, назвав его «сыном шлюхи», а также обвинил США в «геноциде» мусульманского населения Филиппин во время оккупации в начале 1900-х годов.

Кроме того, Родриго Дутерте успел «отметиться» резкими заявлениями в адрес Китая, с которым Филиппины ведут давний спор за территории в Южно-Китайском море, а также оскорблением Генерального секретаря ООН — в ответ на требование соблюдения прав человека в стране Дутерте назвал Пан Ги Муна «дураком».