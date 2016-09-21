Ташкент, 21 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Ташкентской и Узбекистанской епархии 20 сентября состоялась научная конференция, посвящённая 1000-летию русского присутствия на Святой горе Афон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Монастырь Симонопетра на Афоне

Организатором которой выступило представительство Россотрудничества в Узбекистане.

Мероприятие посетили учёные-историки, студенты вузов и духовной семинарии, представители общественности, российские соотечественники, СМИ

«1000-летие русского монашества на Афоне является событием мирового значения. Это место, почитаемое в православном мире святым, имеет непростую, но очень интересную историю», — отметил в своем выступлении митрополита Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика подчеркнул, что проведение данного мероприятия является «убедительным подтверждением плодотворности общей работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи».

«Мероприятие также способствует укреплению дружбы и сотрудничества народов России и Узбекистана», — указал Шулика. В ходе конференции представительство Россотрудничества передало в дар библиотеке Ташкентской духовной семинарии сборник книг по культуре и истории России.