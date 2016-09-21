Липецк, 21 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Липецке скандально известное ООО «Городская касса», руководители которого обвиняются в махинациях с платежами ЖКХ, может избежать банкротства. Конкурсный управляющий общества Сергей Гарковенко подал в Арбитражный суд Липецкой области заявление о прекращении процедуры банкротства, — передает портал Gorod48.

Usien Возвращение долгов

Заявление Гарковенко мотивировал тем, что компания уже погасила все свои долги. Заседание суда назначено на 19 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая в обществе было введено конкурсное управление — первая стадия процедуры банкротства — с подачи энергетиков, хотевших получить долг с «Городской кассы». ОАО «Липецкая городская энергосбытовая компания» обратилось в суд с требованием взыскать с «Городской кассы» 11,7 млн рублей, которые компания получила незаконным путем, однако в ходе разбирательства эта сумма была снижена до семи миллионов. В это же время депутат и директор ООО «ГУК «Центральная Л» Александр Шальнев озвучил данные, что «Городская касса» осталась должна ресурсоснабжающим организациям Липецка около 250 миллионов рублей, не считая 40 миллионов, предназначавшихся управляющим компаниям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, история с «Городскими кассами» началась в конце марта 2015 года, когда выяснилось, что компания, которая должна была принимать от граждан плату за коммунальные услуги и перечислять их поставщикам ресурсов, пускает эти средства в незаконный оборот. Средства аккумулировались на собственных счетах компании, а потом шли на выдачу микрозаймов под проценты. «Кассы» работали в Воронежской, Липецкой областях и Москве. 24 марта 2015 года в центральном офисе липецкого ООО «Городская касса» прошли обыски.

Офисы компании были оперативно закрыты и в других городах, полиция задержала более десяти организаторов преступного сообщества. Тогда озвучивались данные, что доход от незаконного оборота средств составил около 100 млн рублей. Двоих организаторов преступного бизнеса поместили под домашний арест.