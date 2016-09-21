Москва, 21 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Минобрнауки стоит подумать о том, чтобы включить в школьную программу произведения национальной литературы народов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая в Госдуме на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. Швыдкой напомнил, что ранее литературу народов СССР изучали в школе.

A.Savin Михаил Швыдкой

«То, что раньше было нормой — а мы в школе изучали литературу народов СССР — сейчас ничего этого нет. У нас есть многонациональная российская литература, и это должно стать частью, как мне представляется, школьных программ», — сказал он, подчеркнув, что с подобным предложением следует обратиться в Минобрнауки. Швыдкой обратил внимание на то, что дети, живущие в Москве, не знают татарской и башкирской литературы, не говоря уже о литературе более малочисленных народов России. «Мы плохо знаем друг друга», — сказал он.

«Сейчас скажут, что школьные программы перегружены, что места для этого нет, но поверьте, это вопрос межнационального согласия, он закладывается именно в школе, в вузе, чего сегодня не существует и что крайне опасно», отметил Швыдкой. Он напомнил, что такие писатели и поэты, как Мустай Карим, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев «имели всесоюзную известность», а сейчас сложно назвать имеющих всероссийскую известность писателей народов России.

«Вся страна знала Расула Гамзатова по двум-трем песням, «Журавли» пели все. Мне кажется, что в качестве пропаганды нужно подумать о создании таких популярных песен на стихи национальных поэтов. Это беспроигрышный механизм придания этой литературе всероссийской известности», — сказал он.

По мнению Швыдкого, для популяризации многонациональной литературы России необходимо предусмотреть финансовые ресурсы. «Это должно проходить на публичных массовых каналах, где должны быть небольшие сегменты, посвященные культуре, литературе народов России. Без этого, без пропаганды, без популяризации ничего не будет», — подчеркнул Швыдкой.