Вильнюс, 21 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Нью-Йорке министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с коллегами из Латвии и Эстонии встретился с заместителем государственного секретаря США Томом Шанноном, сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 сентября, во внешнеполитическом ведомстве Литвы. На встрече министры подчеркнули значение трансатлантической связи и потребность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах безопасности, экономики и торговли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карта

Линкявичюс также поблагодарил за вклад США в укрепление безопасности Литвы и региона, за решение США принять участие в укрепленном формировании передовых сил союзников в странах Прибалтики и Польши.

США, отмечают в МИД Литвы, подтвердили свои обязательства в сфере безопасности стран Прибалтики вне зависимости от результата предстоящих президентских выборов. «Вы — маленькие, далекие страны, но вы самые настоящие союзники США», — сказал Шаннон.

На встрече было отмечено, что после изменения среды в сфере безопасности важно укреплять не только силы военной обороны, но и силы энергетической, кибернетической безопасности, стратегической коммуникации.

«Министры стран Прибалтики поблагодарили за то, что президент США Барак Обама, произнося в тот же день речь на сессии Генеральный Ассамблеи ООН, обратил внимание на достижения демократии в странах Прибалтики», — заключили в МИД Литвы.