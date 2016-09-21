Чебоксары, 21 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал очередные данные мониторинга цен на продукты питания и непродовольственные товары. За неделю, с 13 по 19 сентября, в республике более всего подорожали свежие помидоры, огурцы и сметана, подешевели — яблок, лук и капуста, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Более всего подешевели за неделю яблоки

Из продовольственных товаров более всего подорожали свежие огурцы и помидоры — на 13% и 10,4% соответственно, достигнув в среднем 46,8 и 39,9 руб/кг. На третьем месте по росту цены — сметана (на 3%), далее идут творог, пшено и молоко (на 2,3%), составив соответственно 157,93 руб/кг, 242,67 руб/кг, 27,76 руб/кг и 64,45 руб/л. Кроме того, выросли цены на яйца, водку, ржаной хлеб, сливочное и подсолнечное масло, хлеб из пшеничной муки, маргарин, колбасу, баранину и конфеты.

Более всего подешевели за неделю яблоки (на 10,6%), лук репчатый (на 8,3%) и свежая капуста (на 5,1%), составив соответственно в среднем 54,07 руб/кг, 18,5 руб/кг и 14,39 руб/кг. Помимо этого, снизились цены на следующие виды продуктов: сахар, рыбу, гречку, картофель, макароны, пшеничную муку, сосиски, мясные консервы, вермишель, курятину, печенье, соль, морковь, рис, сыр.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров подорожали сигареты, туфли из искусственной кожи, хозяйственное мыло, майка (на 0,8−0,2%). Подешевели телевизор, легковой автомобиль, дизтопливо, бензин марок АИ-95, АИ-92 (на 1,1−0,2%).

Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспортного и жилищно-коммунального хозяйства не изменились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в августе по сравнению с июлем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,98%, к декабрю 2015 года — 103,1%, в августе 2015 года — 105,9%.