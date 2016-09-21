Рига, 21 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Ежедневно в Латвии от излечимых болезней умирает 17 человек, заявила министр здравоохранения страны Анда Чакша. В этой связи, по ее словам, на нужды медицины необходимо выделять не менее 12% госбюджета, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Как сообщила Чакша, самые распространенные причины смерти — онкология, а также заболевания сердца и сосудистой системы. Также, по словам министра, в 2015 году в Латвии, в среднем, ежемесячно при родах умирала одна женщина.

Чакша считает, что на здравоохранение должно быть выделено не менее 12% от госбюджета. Для удовлетворения всех нужд отрасли потребовалось бы ввести систему всеобщего медицинского страхования. «Это означает, что это будет государственная закупка», — отметила она. Сегодня, по словам министра, главное — договориться о том, откуда будет идти финансирование.

Сегодня, 21 сентября, в Риге пройдет конференция «Система здравоохранения в Латвии — структурные реформы и модели финансирования», в ходе которой будут обсуждаться различные модели финансирования медицины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа профсоюз призвал правительство финансировать здравоохранение в соответствии с международной практикой и отложил вопрос об акциях протеста. Однако уже два дня спустя правительство выделило медицине дополнительно на 2017 год только 45 млн евро вместо 70 млн евро, которых требовал Минздрав.

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в результате пациентам и в 2017 году придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

Напомним, сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

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