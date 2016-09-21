Вильнюс, 21 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. «Я поручил провести внутреннее расследование, поэтому пока что не буду комментировать ситуацию», — такие ответы генпрокурора Эвалдаса Пашилиса на пленарном заседании услышали члены Сейма Литвы после того, как вызвали генпрокурора дать разъяснения о скандале с закупками литовской армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 сентября.

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Прокурора ранее пригласили в парламент с просьбой дать ответ, почему было прекращено расследование закупок кухонной утвари для нужд армии, которую покупали по восьмикратной цене. Расследование было завершено без объяснения причин, однако за месяц до парламентских выборов, в конце августа 2016 года, о скандальных закупках сообщила Служба конкурсных закупок, после чего социал-демократов, которые контролируют Минобороны, обвинили в растрате госсредств, хотя именно они ранее просили прокуроров провести расследование. Прокурор тогда отказался прибыть в Сейм, а правящие социал-демократы заподозрили, что вся история с «золотыми кастрюлями» — сознательная провокация со стороны президента Дали Грибаускайте, которой генпрокурор подчиняется напрямую.

В итоге по указанию суда прокуратура возобновила досудебное расследование в связи с возможным мошенничеством в конкурсных закупках армии. Члены парламентской фракции социал-демократов, руководствуясь 209-й статьей устава Сейма, уже официально пригласили генпрокурора Эвалдаса Пашилиса на пленарное заседание Сейма, чтобы он ответил на вопросы, связанные с возможной халатной работой прокуратуры.

«Генпрокурор еще 31 августа этого года был приглашен на заседание фракции социал-демократов. После того как он не пришел, мы воспользовались правом, предоставленным членам Сейма, — уставом Сейма, и пригласили главу Генпрокуратуры Пашилиса на пленарное заседание Сейма», — сказала староста парламентской фракции Социал-демократической партии Ирена Шяулене.

Генпрокурор был приглашен, когда еще не было возобновлено досудебное расследование, касающееся конкурсных закупок армии. Расследование было возобновлено после того, как армия подала жалобу в суд, и суд обязал прокуроров возобновить расследование. Кроме того, только в зале Сейма выяснилось, что прокуроры из-за прерванного расследования начали свое внутреннее расследование, которое, как признался Пашилис, может превратиться в служебную проверку.

На вопрос члена Сейма, социал-демократа Артураса Скарджюса, почему в первичном расследовании не было допрошено лицо, ответственное за конкурсные закупки армии, прокурор ответил, что внутреннее расследовании покажет, были ли допрошены все свидетели.

Член Сейма Бируте Весайте напрямую спросила, кто виноват в скандале с «золотыми» ложкам: «Министр обороны, который поймал вора, или прокуроры, которые не провели расследование?» Генпрокурор признал, что после внутреннего расследования будет установлено, надлежащим ли образом прокурор провел расследование, и что вина прокурора будет оценена.

Члены Сейма интересовались проблемами выбора заместителей Пашилиса, системной деятельности прокуратуры — порядком досудебного расследования, качеством, недостаточным контролем.

«Ответы прокурора в Сейме выявили новые факты — в прокуратуре идет внутренне расследование по делу закупок армии, расследуются действия и ответственность самих прокуроров. Между тем на глазах общества были брошены необоснованные обвинения министру обороны, и он должен был сам их рассеивать, а правоохранительные органы в то время молчали», — сказала член Сейма Шяулене.