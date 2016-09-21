Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум.



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В одном из магазинов Ростова-на-Дону сотрудники таможни обнаружили нелегальную партию продукции Apple, в том числе новых смартфонов iPhone 7. Попала контрабанда на Дон до официального старта продаж из США и стран Европы через аэропорты Москвы при пособничестве курьеров. Причастные лица устанавливаются. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления 21 сентября, контрабанда изъята.

Помимо 19 новых гаджетов в нелегальной партии была и другая продукция Apple: iPhone 6S, Apple Watch 1, Ipad 4, Mac Book Pro. Также изъято девять квадрокоптеров «DJI». Стоит учесть, что беспилотники могут относиться к группе товаров двойного назначения и использоваться при создании вооружений и иной военной техники.

Решается вопрос о возбуждении уголовных и административных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus были представлены 7 сентября в Сан-Франциско. В США их стоимость начинается от $649. Жители РФ смогут приобрести гаджеты не раньше 23 сентября, на эту дату намечена официальный старт продаж.