Манила, 21 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Еще 12 шахт, в основном, по добыче никеля могут быть закрыты на Филиппинах из-за нарушения экологических требований, заявил заместитель секретаря Агентства экологии и природных ресурсов Лео Джасарено, сообщает 21 сентября Reuters.

P199 Никелевая шахта

«Мы будем готовы предоставить свое окончательное заключение в понедельник», — сказал Джасарено.

Напомним, Филиппины являются крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай, где металл используется для производства нержавеющей стали. Ряд шахт были закрыты.