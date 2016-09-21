Москва, 21 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Общая сумма государственного финансирования российских партий будет снижена на 30%: бюджет партий сокращён на два миллиарда рублей, сообщает RT со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Отмечается, что в наибольшей степени ситуация изменилась для партии «Яблоко»: теперь на неё бюджетное финансирование распространяться не будет. Также ощутит снижение финансирования «Справедливая Россия» — сумма отчислений для этой партии снизится практически в три раза.

Издание уточняет, что финансирование партий государством осуществляется в соответствии с полученным на выборах в Госдуму количеством голосов, согласно закону «О политических партиях».

Партии, кандидаты от которых набрали меньше трёх процентов голосов, финансирования от государства не получают. Согласно предварительным данным ЦИК, партия «Яблоко», набравшая 1,99% голосов, останется без государственного финансирования.

Те же партии, которые на выборах набрали три процента голосов и более, могут рассчитывать на госфинансирование. Речь идёт о «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Издание уточняет, что финансирование «Единой России» останется почти на прежнем уровне — 3,1 млрд рублей в год (ранее оно составляло 3,5 млрд рублей). Почти не изменится ситуация для ЛДПР: 759 млн рублей в год сейчас — против 847 млн рублей ранее. Практически в два раза снизится финансирование КПРФ: до 770 млн рублей в год (ранее оно составляло 1,38 млрд рублей).