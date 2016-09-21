Москва, 21 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с переизбранием на руководящий пост. Об этом говорится в письме министра, опубликованном пресс-службой главы и правительства Чеченской Республики 21 сентября.

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«Невозможно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стабильности, мира и согласия в регионе. Убежден, что Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт в совокупности с энергией и целеустремленностью будут востребованы для дальнейшей модернизации Чеченской Республики, а также реализации социально ориентированных проектов и повышения уровня жизни населения», — говорится в письме.

В письме также отмечается, что в МИД РФ высоко ценят плодотворное сотрудничество с администрацией Чечни: «Готовы и далее содействовать совершенствованию ее международных и внешнеэкономических связей в русле единого внешнеполитического поля страны».

Напомним, ранее Рамзан Кадыров был переизбран на пост главы Чеченской Республики. Кадыров набрал 97,94% голосов избирателей и обошёл трёх других кандидатов.