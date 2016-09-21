Грозный, 21 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Проект «Инновационный строительный технопарк «Казбек», который возводится в Чечне за счет кредитных средств Внешэкономбанка, будет реализован уже в следующем году. Об этом заявил председатель правления банка Сергей Горьков на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

По словам Горькова, проект «ИСТ Казбек» является уникальным с точки зрения локации и логистики. При этом директор проекта является также уникальным человеком с точки зрения того, как он хорошо понимает технологии отметил председатель правления банка. Поэтому сомнений в доведении проекта до конца нет.

Как отметил Рамзан Кадыров, технопарк имеет большое значение для республики. «Он позволит сделать более доступными строительные материалы, внесет весомую лепту в решении проблем занятости населения. На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3000 смогут зарабатывать в смежных областях. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим предприятие», — сказал глава региона.

Напомним, первый инновационный технопарк в Чечне возводится в селе Чири-Юрт Шалинского района на кредитные деньги ВЭБа. Он объединяет комплекс четырех взаимосвязанных производств современных строительных материалов: блоков и плит из газобетона, фиброцементных плит, сухих строительных смесей, строительной извести.

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Кадыров попросил помощи у министра финансов

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с министром финансов Антоном Силуановым попросил помощи в реализации проекта технопарка «Казбек» и курорта «Ведучи» от федерального правительства. Кадыров высказал предложение о целевом использовании средств Фонда для прямого финансирования проекта в форме займа или участия в уставном капитале ЗАО «ИСТКазбек».