Вена, 21 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Сделка о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне стран ОПЕК и не ОПЕК может быть заключена на год. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо, пишет сегодня, 21 сентября, «Вести Экономика».

А. П. Зырянов. Будни нефтезавода. 1979

По словам генсека ОПЕК, организация рассматривает перспективу действия договоренностей сроком на один год. Другие представители стран — членов ОПЕК ранее тоже заявляли о том, что какое-то соглашение об уровне заморозки добычи нефти будет обязательно подписано. Однако, согласно их прогнозам, сделка по «заморозке», скорее всего, будет рассчитана на более короткий срок. Так, например, алжирский министр энергетики Нуреддин Бутерфа уже говорил о том, что сохранение объемов производства нефти на одном уровне способствует балансировке на рынке примерно в течение полугода.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26−28 сентября в Алжире будет проходить XV Международный энергетический форум, в кулуарах которого страны — производители нефти соберутся для обсуждения возможностей стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. В частности, речь идет о соглашении по заморозке. Сначала планировалось, что встреча состоится 27 сентября, но в итоге ее перенесли на день позже.

Низкие цены на нефть серьезным образом повлияли на экономику стран, занимающихся добычей и экспортом нефти. В особенности это коснулось Эквадора, Венесуэлы и Кувейта, эти страны и выступили инициаторами встречи в Алжире. Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, который также возглавляет государственную нефтяную компанию PDSVA, на днях в интервью британскому агентству Reuters заявил, что, по мнению венесуэльских властей, сделка состоится, и она подтолкнет цены вверх на $10−15 за баррель.

«Это решающие дни», — отметил дель Пино, добавив, что если переговоры в Алжире будут успешными, то может состояться и внеочередное заседание ОПЕК, так как все крупные экспортеры будут присутствовать на встрече. Другой источник агентства также сообщил, что решение о «заморозке» может быть принято уже на официальной встрече ОПЕК в Вене 30 ноября.

Также ранее и президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире Venezolana de Televisión сказал, что власти страны провели удачные переговоры с членами ОПЕК. Например, с президентом Ирана Хасаном Рухани и эквадорским лидером Рафаэлем Корреа, что играет важную роль для стабилизации на нефтяном рынке. Поэтому, подчеркнул Мадуро, страны-нефтедобытчики близки к заключению сделки, о которой могут объявить уже до конца сентября. Это позволит не только стабилизировать рынок, но и повысить мировые нефтяные котировки.

Страны — члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, давно ведут переговоры по поводу перспектив заморозки добычи нефти. Первая аналогичная инициатива не увенчалась успехом: переговоры в Дохе в апреле этого года сорвались. Теперь же, несмотря на готовность многих стран участвовать в сделке, до сих пор нет даже примерного плана действий. Не обговорен и уровень, на котором могут сохранить производство. Ожидается, что в понедельник, 26 сентября, когда в Алжире начнется форум, начнется разработка плана совместных действий.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее уже заявлял о своей уверенности относительно того, что в Алжире странам ОПЕК и не ОПЕК удастся договориться по поводу соглашения о заморозке уровня добычи нефти. Как писало ИА REGNUM, Баркиндо объяснил ситуацию таким образом: для всех сторон важна стабилизация на рынке нефти. Даже Иран готов сотрудничать по этому вопросу, отметил генсек.