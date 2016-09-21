Москва, 21 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. 56% жителей России слышали о решении правительства заменить осеннюю индексацию пенсии на разовую выплату пенсионерам. Из них у каждого четвертого респондента (26%) основная реакция — «возмущение», у 17% — «недоумение». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

44% опрошенных ничего о данном решении не знают. Среди этой категории респондентов основная позиция, которой придерживаются 40%, — «мне все равно».

Практически у каждого второго пенсионера из выборки решение о замене индексации разовой выплатой вызвало негативное восприятие: недоумение и возмущение.

Среди женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет негативно отреагировали на данное решение 48%. Так, «недоумение» выразили 18%, «возмущение» — 30% опрошенных пенсионеров.

Опрос проведен 26—29 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.