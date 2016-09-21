Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в январе — июле 2016 года отмечен 5%-ный рост рождаемости по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно на 2% снизилась смертность. Об этом сообщил Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

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В первые семь месяцев текущего года в Петербурге родилось 42 420 младенцев, умерло 35 827 человек. Аналогичные показатели 2015 года — 40 073 и 36 407 человек, соответственно.

«Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 августа 2016 года составила 5245,3 тыс. человек и с начала года увеличилась на 19,6 тыс. человек или на 0,4%», — подсчитали в Петростате.

Естественный прирост населения Санкт-Петербурга в январе — июле 2016 года составил 6593 человека, увеличившись к показателю прошлого года в 1,8 раза. В общем приросте постоянного населения города 66% дала миграция в город людей из других регионов и стран на постоянное место жительства.

При этом статистика брачно-семейных отношений в 2016 году показывает кризис петербургской семьи. Количество заключенных в январе — июле 2016 года браков уменьшилось сразу на 11%, а число разводов выросло на 2% по сравнению с аналогичными показателями предшествующего года.