Брянск, 21 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Комиссия на одном из участков в Советском районе Брянска завысила явку избирателей, раскидав несуществующие голоса по кандидатам и партиям. Об этом со ссылкой на кандидата от КПРФ Константина Павлова сообщает портал «Брянская улица».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Коммунист передал в редакцию копии протоколов, подписанных членами комиссии. Данные, прописанные в протоколе, в несколько раз отличаются о тех, которые введены в ГАС «Выборы».

К примеру, в проколе говорится о том, что в помещении для голосования было выдано 402 бюллетеня. На сайте избиркома — 1202. Погашенных бюллетеней в протоколе — 897. На сайте — 97. При этом, голоса «раскиданы» по партиям. К примеру. за «Родину» на участке проголосовали, согласно протоколу, 13 человек. В ГАС «Выборы» фигурирует число 33. Больше всех досталось «Единой России». В проколе говорится о том, что партия получила 157 голосов. В ГАС «Выборы» внесено уже 757 голосов. Достались голоса и ЛДПР, и КПРФ, и некоторым другим партиям. Похожая ситуация и в случае с голосованием за кандидатов-одномандатников.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Госдуму РФ прошли 18 сентября. По данным избиркома, явка составила 55,1%. Большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию» — 64% за партийный список. Также кандидаты от партии власти Валентина Миронова и Владимир Жутенков стали депутатами в одномандатных округах. При этом ранее представитель КПРФ Андрей Архицкий заявил корреспонденту ИА REGNUM, что на этих выборах, как и пять лет назад, было давление на кандидатов, комиссии и избирателей. «Были какие-то определенные надежды в связи со сменой руководства Брянской области, потому что вроде бы приходит человек, который являлся руководителем в регионе ОНФ, были какие-то надежды, но смены не произошло», — сказал Андрей Архицкий.

При этом еще до единого дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова говорила о том, что Брянская область — в числе регионов, в которых возможно использование административного ресурса. Региональный избирком тогда опроверг все заявления своей начальницы, заявив, что не знают, откуда Элла Памфилова взяла такие сведения.

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