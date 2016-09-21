Ярославль, 21 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Объединение должностей главы администрации и сити-менеджера в Ярославле никак не связано с возвращением в руководство города Владимира Слепцова, утверждает председатель комитета по законодательству вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы Андрей Крутиков. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что это системный вопрос, который обсуждается в Ярославле уже два года.

фот о сайта duma.yar.ru Андрей Крутиков

«Мы называем эту операцию «Глава-глава»: глава исполнительного органа власти становится главой территории. Этот системный вопрос мы обсуждаем уже года два, и споры с предыдущим губернатором на эту тему были многократны. Я лично вносил изменения в этот законопроект и глубоко убежден, что между исполнительным и законодательным органами власти, то есть, если мы говорим о Ярославле, между мэром и муниципалитетом, должно быть равновесие. В частности, глава исполнительного органа власти, как минимум, должен обладать правом вето на нормативные документы муниципалитета. Предыдущим законом это равновесие было нарушено в пользу последнего. В перспективе для нормального функционирования органов власти это не есть хорошо: это приводит к конфликтам, чехарде власти», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Крутиков.

Он подчеркнул, что другие регионы сразу выстраивали баланс, наделяя главу исполнительного органа власти полномочиями главы территории. В Ярославской же области, по словам Андрея Крутикова, пойти таким же путем помешала позиция губернатора.

«Сейчас пришел новый человек, которому нужна равновесная ситуация между властями и нужен сильный руководитель. Врио губернатора внес изменения в эту часть, сейчас мы это будем обсуждать и принимать», — сказал Андрей Крутиков.

Депутат подчеркивает: вопрос очередных изменений в системе ярославской власти никак не связан персонально с Владимиром Слепцовым.

«Аргументы в отношении того, что легче дураков убирать из власти, если они не наделены полномочиями главы, не выдерживают критики. Свою позицию высказал Верховный суд — он считает, что защищенность как главы, так и сити-менеджера одинакова. Так что этот вопрос персонально никак не связан со Слепцовым», — отметил Крутиков.