Великий Новгород, 21 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Глава Маловишерского района Новгородской области Николай Маслов задержан сегодня, 21 сентября, по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области Анастасия Садриева, Маслов будет доставлен в региональное управление СКР для проведения следственных действий, где также будет решаться вопрос об избрании в отношении главы района меры пресечения.

publicdomainpictures.net Задержание

В отношении Маслова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Он подозревается в том, что в декабре 2015 года подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию недостроенного детского сада «Сказка» в городе Малая Вишера.

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Сейчас в детском саду по требованию следователей приостановлена эксплуатация игровых площадок — они признаны опасными для детей. Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года, сразу после открытия детсада, в нём стали мёрзнуть дети. Проблемы с отоплением были решены лишь к февралю, когда детский сад открывали повторно.

Напомним, в настоящее время под следствием находится глава Демянского района Новгородской Александр Федоров, который признал свою вину в посредничестве при получении взятки. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Старорусского района Андрея Быкова (он подозревается в незаконном предпринимательстве), ранее под следствие попал глава Шимского района Михаил Некипелов, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, продолжается расследование одного из уголовных дел, ранее возбуждённых в отношении мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева.