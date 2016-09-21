Москва, 21 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Испытания новейшей дальнобойной ракеты для огнеметной системы «Солнцепек» находятся на завершающей стадии и будут закончены к концу года, пишут 21 сентября «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны РФ, знакомого с ситуацией.

mil.ru Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» является одной из самых грозных боевых машин в вооруженных силах России. Она в состоянии уничтожить укрепления противника на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Дальнобойные ракеты для огнеметной системы разработаны холдингом «Сплав». По сравнению со снарядом предыдущего поколения, масса и размеры новой ракеты не изменились, однако увеличилась дальность стрельбы и мощность боевой части снаряда. Точные характеристики ракеты не сообщаются, известно лишь, что дальность полета снаряда увеличилась с 5−6 км до 10 км.