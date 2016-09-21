Архангельск, 21 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Инициаторами этой общественной акции выступили Центр природопользования и охраны окружающей среды, кафедра ботаники, общей экологии и природопользования Северного Арктического федерального университета и Пинежский государственный заповедник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.

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«Акция, прежде всего, носит просветительский характер и направлена на формирование экологической культуры среди населения Поморья, — отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. — Вместе с тем, участие жителей в областной переписи редких растений поможет учёным в проведении мониторинга и определения мест произрастания «краснокнижных».

Так, эта информация пригодится для переиздания Красной книги региона. По закону, она должна издаваться один раз в 10 лет. Последний выпуск был в 2008 году.

Действующая редакция Красной книги Архангельской области (без учёта Ненецкого автономного округа) содержит данные о 203 видах.

При обнаружении редкого вида необходимо сфотографировать его и разместить данные об его местонахождении по ссылке: http://eco29.ru/infosystems/redbook