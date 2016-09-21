Москва, 21 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения бывшего главу города Юрия Лужкова. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в социальной сети Тwitter.

Aleksandr Melnikov Юрий Лужков

«Поздравляю Юрия Михайловича Лужкова с юбилеем, — написал Собянин. — Здоровья и долгих лет жизни».

При этом мэр Москвы добавил, что Лужков возглавлял город в очень непростые периоды, «заложил основу его современного развития и системы социальной защиты москвичей».

Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет — с 1992 года. Он ушел в отставку 28 сентября 2010 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в течение 18 лет. Был уволен 28 сентября 2010 г. в связи с утратой доверия президента РФ.