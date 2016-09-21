Красногорск, 21 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Подмосковье с начала 2016 года камерами средней скорости было зафиксировано более 700 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Подмосковья. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил сотрудник кафедры «Организация и безопасность движения» университета МАДИ Александр Курбатов, такое количество нарушений скоростного режима может быть связано с увеличением числа премиальных, а соответственно и очень быстрых машин на дорогах области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

По данным пресс-службы министерства, с начала 2016 года на основе информации с комплексов фотовидеофиксации средней скорости было вынесено более 700 тысяч постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Чаще всего «письма счастья» приходили автовладельцам, нарушавшим скоростной режим на трассах: М-5 «Урал» и М-3 «Украина» — 189 и 142 тысячи штрафов, на М-11 «Москва — С. Петербург» — 63 тысячи нарушений, и на участке подъездной дороги от М-5 «Урал» к ЛИИ им. Громова — 77 тысяч постановлений.

Всего с начала года в Подмосковье, по данным с различных типов устройств автоматической фиксации, за нарушения ПДД было направлено более 2,8 миллионов административных штрафов.

Как отмечает Курбатов, такое количество нарушений связано с появившейся у граждан возможностью покупки высококлассных автомобилей.

«Даже для непрофессионала, который садится в комфортабельный автомобиль, 90 километров — не скорость. Водитель просто не ощущает эту скорость, да и дороги кое-где позволяют, вот народ и нарушает. Думаю, что с этим бороться нет смысла. Нужно просто делать дороги так, чтобы там было ограничение по скорости как в Европе и Америке в районе 112−116 км/час, а у нас все 130. Это психология водителя — человеческий фактор. Борьба тут просто приведет к затратной части и разрушению», — заключил собеседник агентства.

Напомним, в Московской области с начала года действуют 50 зон контроля скорости на протяженных участках дорог.