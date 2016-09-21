Вологда, 21 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день стоимость АИ-95 на Вологодчине вплотную приближается к 40 рублям за один литр. Сейчас литр данного топлива на АЗС региона в среднем обходится автолюбителям в 39,6 рубля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате, с начала года рост цен на бензин в области составил от 4,2 до 4,7%, в зависимости от марки горючего.

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В это же время стоимость бензина в соседних в Вологодской областью регионах значительно ниже. Например, в Ярославской области самый высокооктановое топливо стоит на два рубля дешевле, в Ленинградской — на 1,3 рубля. В итоге, Вологодская область входит, в отличие от соседей, в число двенадцати российских регионов с самыми высокими ценами на бензин. Выше цены на горючее по официальной статистике лишь в семи регионах Дальневосточного федерального округа, а также в Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, в Крыму и Севастополе.

«Причин для такого положения дел достаточно много. Отмечу, что отсутствие в Вологодской области нефтеперерабатывающей промышленности приводит к необходимости ввозить все виды бензинов и дизельного топлива в регион из Республики Коми, Пермского края, Ярославской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и других областей. Так, например, наиболее значимый розничный продавец автомобильного топлива в Вологодской области — ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» — осуществляет закупку с нефтеперерабатывающих заводов северных территорий РФ: Коми, Пермский край, Ухта и др. Высокая стоимость закупаемого продукта, оптово-отпускные цены и существенные транспортно-заготовительные издержки связаны с тем, что в данных регионах добыча и переработка сырья значительно затратны», — поясняет корреспонденту ИА REGNUM руководитель Вологодского УФАС Наталия Мерзлякова.

Среди других причин аномально высоких цен на горючее на Вологодчине антимонопольщики называют большую протяженность территории Вологодской области, что обуславливает значительные транспортные издержки на перевозку нефтепродуктов на отдаленные АЗС внутри региона. Кроме того, недостаточно развитая конкуренция на локальном рынке розничной реализации нефтепродуктов не позволяет сформироваться конкурентным ценам.

Отметим, что сейчас АИ-92 на территории Вологодской области стоит для автолюбителей в среднем 37,22 рубля за литр, АИ-95 — 39,6 рубля, дизельное топливо — 37,12 рубля.