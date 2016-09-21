Москва, 21 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Возвращать в школьную программу такой предмет, как основы военной подготовки, нет необходимости. Об этом сегодня, 21 сентября, заявила министр образования Ольга Васильева.

Начальная военная подготовка в советской школе

«Те навыки, которые были на этом предмете, успешно есть на предмете ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности, — сказала Васильева.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки заявила о возвращении в школьную программу астрономии как отдельного предмета.

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