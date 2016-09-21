Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провёл первую встречу с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, пишет газета «Коммерсантъ».

ИА REGNUM Сергей Лавров

Переговоры проводились в закрытом формате. Перед тем, как двери за участниками мероприятия закрылись, британский министр сказал, что встреча может пройти позитивно.

Настрой на встрече поддерживался положительный: Джонсон пошутил насчёт большого количества СМИ, которых допустили к протокольной съёмке. «Ну, мы же не можем от них избавиться», — ответил с улыбкой Лавров. После этого представителей прессы, к которым, как отметил Джонсон, «нужно относиться с уважением», попросили удалиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предстоящей встрече глав МИД России и Великобритании в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили 12 сентября. Главы МИД двух стран договорились о встрече в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе британской стороны.

Напомним, Джонсон возглавил британский МИД в июле 2016 года. Бывший мэр Лондона Джонсон был среди лидеров кампании, агитировавшей за выход Великобритании из Европейского Союза.