Ярославль, 21 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская ждет от вероятного мэра города Владимира Слепцова плана действий на этой должности. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM. При этом она одобряет отставку Алексея Малютина.

Вера Никольская

«Я не раз негативно высказывалась о действиях Малютина и его команды. Пусть уходят — ералаш в городе больше не нужен. Но если Владимир Слепцов сегодня не объяснит, хотя бы вкратце, свою программу, я воздержусь от голосования за него. Я не хочу возврата к всеобщему «одобрям-су», — сказала председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

По мнению Никольской, у Алексея Малютина не была выхода, кроме как согласиться на предложение об отставке.

«Думаю, какие-то грешки за ним водятся. Но дело даже не в этом. Если бы он сегодня отказался, уперся, он бы выпал из команды, выпал из системы. Таких вещей там не прощают», — считает Вера Никольская.