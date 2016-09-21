Рига, 21 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции Латвии после долгих согласований подготовило законопроект, ограничивающий ношение одежды, закрывающей лицо, в публичных местах, сообщает LETA.

Petar Milošević Никаб

Из законопроекта следует, что публичным местом следует считать любое место, которое независимо от фактического его использования или формы собственности служит обеспечению общих нужд и интересов общества и которое доступно за плату или бесплатно любому физическому лицу, которое не является его владельцем, управляющим, работником.

В свою очередь публичными местами не будут считаться храмы, молельные дома, помещения, где проходит религиозная деятельность.

Закрывание лица в общественных местах будет разрешено для выполнения требований нормативных актов, при выполнении должностных обязанностей, участникам спортивных занятий и мероприятий, художественных событий, государственных и народных праздников, по погодным условиям и состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос проведенный агентством TNS в марте 2016 года, показывает, что 77% населения Латвии поддерживают законопроект о запрете на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Так, 42% опрошенных заявили, что определенно поддерживают законопроект, 35% — скорее поддерживают, 11% — скорее не поддерживают, а 5% категорически против запрета. 7% респондентов не имеют конкретного мнения по данному вопросу.