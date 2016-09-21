Москва, 21 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала инцидент в финском городе Сейняйоки, власти которого отобрали троих детей у временно проживающей там гражданки России, передает 21 сентября Life.ru.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Изъятие ребёнка

Кузнецова отметила, что, к сожалению, этот случай далеко не единственный. Сейчас необходимо принять меры для скорейшего возвращения детей матери, Виктории Медведевой, тем более учитывая заболевания детей. Также омбудсмен рассказала, что собирается в ближайшее время провести переговоры с финской стороной об этой ситуации.

«Для этого направлен соответствующий запрос, проведены переговоры с уполномоченным при Министерстве иностранных дел, уточняются подробности произошедшего, направлены запросы и в Карелию, откуда родом мама. Нам важно учитывать, что случай не единичный», — пояснила Кузнецова.

Ранее финский правозащитник Йохан Бекман в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о том, что изъятые у матери дети находятся в приюте в плохих условиях. В настоящее время дети достаточно тяжело болеют, их жизни и здоровью угрожает опасность, подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финские власти поместили в приют десятилетнюю девочку и 5-летних двойняшек, мальчика и девочку, после того как мать их якобы шлепнула. Все дети имеют российское гражданство, их мать временно проживает в Финляндии, так как устроилась там на работу.