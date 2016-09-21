Минск, 21 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Владимир Макей и Майкл Карпентер

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принимает участие в работе 71-й сессии Генассамблеи ООН, где обсуждаются проблемы устойчивого развития, а также беженцев и мигрантов, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В.Макей обсудил с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером вопросы организации взаимодействия Белоруссии с США в военной сфере, а также налаживания прямого диалога между военными ведомствами двух стран в условиях нарастания напряженности в восточноевропейском регионе», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Напомним, в 2016 году посольство США в Белоруссии, в котором почти 10 лет нет посла, пополнилось военным атташе. Им стал полковник Майкл Вандевельде, который 8 августа получил аккредитацию Минобороны Белоруссии, а до этого был аккредитован на Украине.

В марте Минск посетил зампомощника министра обороны США Майкл Карпентер, который провёл переговоры с Александром Лукашенко, обсудив направления двустороннего сотрудничества. До этого представители НАТО были проинформированы о готовности белоруской стороны продолжать поставки грузов для оккупационного контингента в Афганистан и проводить совместные курсы обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте делегация США провела переговоры в МИД и Минобороны Белоруссии. Майкл Карпентер 29 марта заявил журналистам, что Вашингтон доволен нейтралитетом руководства Белоруссии по украинской проблеме. Затем, 30 марта Карпентер провёл переговоры с Александром Лукашенко.

«Мы готовы сотрудничать с США, — заявил Лукашенко во время встречи с Карпентером. — И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Ещё и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии».