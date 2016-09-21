Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. На Камчатке региональный избирком подвел окончательные итоги выборов в Госдуму по спискам партий и одномандатному округу. Как сообщила на брифинге журналистам председатель комиссии Инга Иринина, в день голосования не поступило ни одной жалобы или заявления, так же как и в момент подсчета голосов и после него, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Все документы, касающихся прошедших на Камчатке выборов уже направлены спецсвязью в Москву для отчета.

«Хочу отметить явку избирателей на эти выборы. Камчатка в прошлом году впервые проводила выборы в сентябре и явка у нас тогда составила 31%, а сейчас 39%. Каждый мог убедиться в активности наших избирателей. На некоторых участках даже были очереди. Люди стояли и ждали. Огромное спасибо избирателям за то, что пришли и исполнили свой гражданский долг и реализовали свое право», — отметила Иринина.

Окончательные цифры практически не отличаются от предварительных итогов, озвученных в понедельник. Большинство голосов на Камчатке получила «Единая Россия» — 46,7% (44 849 человек), ЛДПР — 21,31% (20 460), КПРФ — 19,59% (12 089), «Справедливая Россия» — 4,42% (4 246).

Среди претендентов по одномандатному округу победу одержал глава Петропавловска, единоросс Константин Слыщенко, набравший 38,35% голосов избирателей. За него проголосовали 35 322 человека.