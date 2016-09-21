Самара, 21 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. После того как новые нормативы, утвержденные постановлением правительства РФ от 29 июня 2016 года №603 будут введены, сдерживать применение повышающего коэффициента в регионе для абонентов, в чьих квартирах не установлены приборы учета, будет невозможно. С таким заявлением выступило правительство Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно постановлению правительства РФ №603 утверждены изменения, в соответствии с которыми вводится применение повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги, потребленные в жилых и нежилых помещениях, не оборудованных приборами учета при наличии такой возможности.

То есть, исполнители коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения с 1 июля 2016 года обязаны производить начисления с учетом повышающего коэффициента, равного 1,4 для всех абонентов, в чьих квартирах не установлены приборы учета. С 1 января 2017 года этот коэффициент увеличивается до 1,5. Средства, полученные от введения повышающего коэффициента, должны быть направлены на проведение мероприятий по энергосбережению, поясняют в региональном правительстве.

«Оплачивать фактическое потребление воды, газа и электричества, а не некий усредненный показатель — это норма для цивилизованного общества, стремящегося к повышению энергетической эффективности и учету ресурсов, — призывают граждан самарские власти. — Кроме того, эта обязанность регламентирована Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ, согласно которому все жители страны при технической возможности должны были установить индивидуальные приборы учета воды, тепловой энергии и электроэнергии до июля 2012 года, а природного газа — до 1 января 2015 года. То есть все допустимые сроки уже вышли».

«Пока еще действует очередная отсрочка, примите решение об установке в своей квартире приборов учета, чтобы не нарушать закон и оплачивать только тот объем ресурсов, который был потрачен», — отмечают в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года увеличилась плата за капитальный ремонт многоквартирных домов, она составляет 5,45 руб/кв м для домов до 5 этажей (включительно) и 6,27 руб/кв м для домов выше 5 этажей. До этого минимальный размер взноса составлял 5,07 руб/кв м и 5,84.

С 1 июля 2016 года подорожали тарифы за воду: питьевая вода с 22,73 руб/ 1 куб м до 24,63. Водоотведение — с 10,18 руб/ за 1 куб м до 11,33. При этом за общедомовые нужды платят абсолютно все жители многоквартирных домов, вне зависимости от того, есть в их квартирах счетчик воды или нет. Она раскидывается на всех жильцов. Эта плата тоже подорожает, по информации из некоторых источников — на 10−20 рублей.

С 1 июля 2016 года подорожали тарифы для населения на электроэнергию. Так, например, в обычных многоэтажках с газовыми плитами одноставочный тариф после 1 июля стал 3,67 руб./кВт-ч (до 1июля — 3,44).

С 1 июля для жителей Самарской области повысились тарифы на газ. Кубометр природного газа, используемого только для приготовления пищи, подорожл на 26 копеек, для отопления жилого помещения — на 18 копеек. В обычной многоэтажке с газовой плитой стоимость пользования газом за 1м3 выросла до 6,71 рубля (было — 6,45).