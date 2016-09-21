Москва, 21 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Настало время восстановить утраченные позиции, механизмы и связи в сфере перевода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации.

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В рамках работы оргкомитета Года литературы разработан новый проект концепции воссоздания в России школы перевода литературных произведений с языков народов Российской Федерации на русский язык, кроме того, была сформирована программа поддержки национальных литератур народов РФ на период 2016—2017 годов, напомнил он.

«Родной язык имеет огромную ценность, достоин того, чтобы его берегли, при необходимости защищали и постоянно развивали. И в числе самых эффективных способов такого развития — это, конечно, поддержка национальных литератур, поддержка через издание книг, как переводных, так и оригинальных, и через продвижение новых современных талантливых авторов, чьи произведения должны быть и понятны, и доступны, прежде всего, в нашей стране, но и в самых разных уголках нашей планеты», — сказал спикер Госдумы. «Конечно же, без хорошей школы перевода этого не достичь», — подчеркнул Нарышкин.