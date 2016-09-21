Воронеж, 21 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Судьба двух памятников культурного наследия — «Дома врача Мартынова» и «Дача Башкирцева» — обсуждались 20 сентября в ходе встречи представителей правительства Воронежской области с заместителем министра экономического развития РФ — руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрием Пристансковым. Встреча состоялась по поручению губернатора Алексея Гордеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ku6epKpa6 Дом врача С.В. Мартынова в Воронеже

В частности, обсуждались вопросы восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дача Башкирцева», расположенного в Семилукском муниципальном районе. Как сообщается, на данный момент принято решение о подготовке документов по передаче данного объекта и прилегающего сквера в муниципальную собственность.

Другой темой встречи стала судьба другого культурного наследия «Дом врача С.В. Мартынова» в Воронеже (улица Карла Маркса, 55). Объект находится в федеральной собственности: обсуждалась возможность передачи его в областную собственность и дальнейшей реконструкции.

«Дача Башкирцева» — усадьба, построенная фабрикантом Иваном Башкирцевым в первой четверти XIX века. Усадьба построена в стиле позднего классицизма. В усадьбе гостил поэт Алексей Кольцов — Башкирцев был женат на его сестре. В последние десятилетия усадьба пришла в упадок.

«Дом врача С.В. Мартынова» был построен в 1770-х годах. Владела домом купеческая семья Нечаевых. В середине XIX века здание арендовало полицейское управление. В конце XIX — начале ХХ в. здесь жил врач, народоволец Сергей Мартынов. После войны дом восстановили: сначала здесь размещался Дом пионеров, позже — областной комитет по культуре, а затем — управление ФАС.