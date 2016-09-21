Махачкала, 21 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Дагестане признали виновным в пособничестве боевикам жителя Карабудахкентского района Н. Темирханова. Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, в суде было доказано, что он помогал вести свою противоправную деятельность лидеру диверсионно-террористической группы «Махачкалинская», а также незаконно хранил оружие и взрывчатые вещества.

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За совершение этих преступлений Темирханов был обвинен по статьям УК РФ «Пособничество участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Столько же получил осужденный на прошлой неделе житель села Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана Магомед Халилбеков. Его также признали виновным в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств.

Халилбеков был сторонником одного из радикальных течений ислама. Как установлено судом, в 2015 году он оказывал пособническую помощь членам незаконного вооруженного формирования «Южная». В его домовладении нашли два ВОГ — 25, гранату РГД-5 с взрывателем УЗРГМ — 2, и более 60 патронов.