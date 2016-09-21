Курск, 21 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Курске журналисты «МК-Черноземье» обвинили сотрудников полиции в избиении их издателя Дениса Шайкина. 20 сентября он был вызван в одел полиции №1 УМВД в областном центре, где его силой попытались усадить в машину, сломали несколько пальцев и разбили лицо, — сообщает портал CRNews.

Pavlofox Кулак

Шайкина вызвали в полицию по обвинению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. 20 сентября он явился к участку, где его попытались насильно усадить в припаркованный рядом с отделом автомобиль. Шайкин утверждает, что его избили и сломали пальцы рук.

Сообщается, что журналиста увезли в городскую больницу №4 на машине скорой помощи, а все произошедшее рядом с отделением полиции было зафиксировано на камеру. В УМВД информацию об избиении коллегам Шайкина не подтвердили.

Журналисты издания полагают, что полиция проявляет слишком много внимания к Шайкину — его якобы уже пытались арестовать в начале сентября, когда он находился в больнице с подозрением на инсульт.