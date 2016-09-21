Лондон, 21 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Агент футболиста английского «Манчестер Сити «Яя Туре Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

Football.ua Яя Туре

«Гвардиола выиграл несколько матчей и думает, что он король, — цитирует Селюка «Р-Спорт». — Я живу в Европе и могу говорить, что мне нравится, и Гвардиола не может меня остановить».

При этом спортивный агент добавил, что он готов извиниться перед Гвардиолой, если наставник «горожан» извинится перед Мануэлем Пеллегрини (бывшим тренером «Манчестер Сити»).

«Пеллегрини подписал новый контракт в прошлом году, а затем его выгнали из-за прихода Гвардиолы», — сказал Селюк.

Напомним, 20 сентября футбольный специалист Хосеп Гвардиола заявил, что Туре не будет играть за английский клуб пока он и его агент не извинятся перед клубом.