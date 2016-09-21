Москва, 21 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи 21 сентября.

ИА REGNUM Рубль

К 10:00 мск доллар США подешевел на 26 копеек и составил 64,53 рубля. Биржевой курс евро к этому времени снизился на 34 копейки — до 71,88 рубля.

Рубль подорожал на фоне повышения нефтяных котировок. 21 сентября мировые цены на нефть растут в ходе торгов на фоне сообщения Американского института нефти (API). К 8:52 мск баррель Brent с поставкой в ноябре подорожал на 1,268% и составил $46,54.