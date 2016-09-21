Тбилиси, 21 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Теме опубликованных 20 сентября Главной прокуратурой Грузии «новых» видеокадров о разгоне митинга на проспекте Руставели в Тбилиси 26 мая 2011 года посвятила ряд статей грузинская газета «Резонанси».

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Грузии

Оценивая эти кадры и их возможный резонанс, эксперты в основном сходятся по мнении, что существенного влияния на мнение избирателей и на рейтинги избирательных субъектов они не окажут, в отличие от кадров тюремных пыток, которые и определили исход выборов 1 октября 2012 года.

По мнению политолога Ники Читадзе, нынешнее правительство в результате исследований мнения населения осознало, что сторонников у него немного, и решило обратиться к такой мере, как публикация видеокадров, чтобы дискредитировать главную оппозиционную партию «Единое национальное движение».

По его словам, правительство напрасно старается, так как «подобные кадры уже не оказывают на население такое впечатление, на которое надеются в правящей партии».

Читадзе пояснил, что в 2012 году в результате публикации тюремных кадров «Грузинская мечта» одержала победу на выборах, но страна проиграла, поэтому сейчас население страны такой ошибки не допустит.

С предстоящими выборами связывает публикацию «новых» видеокадров и философ Заза Пиралишвили, который поясняет, что одно дело — то преступление, которое совершила прежняя власть, а другое — то, что нынешнее правительство использует это преступление с выгодой для себя, и действия нынешней власти нацелены на манипулирование общественным мнением. Публикацию этих кадров философ называет ошибкой и подчеркивает, что опасения «Грузинской мечты» относительно возможного исхода выборов в пользу ЕНД преувеличены.

Что касается политолога Игоря Квеселава, он заявляет, что подобные методы для него не удивительны, и они используются представителями всех властей для обеспечения победы на выборах. Публикацию видеозаписи он называет «избирательной технологией», но отмечает, что того эффекта, какой имела публикация «тюремных кадров» в 2012 году, у нынешней видеозаписи не будет.

Неприятным симптомом считает вовлечение прокуратуры в предвыборные процессы грузинский эксперт Гия Хухашвили.

«Что стоило раскрыть дело 26 мая 3 года назад, когда мы в онлайн-режиме видели этот разгон?! Политически этим они ничего не выигрывают», — заявил изданию «Резонанс» Гия Хухашвили.

По его мнению, «когда правительство в течение 4 лет по системным пыткам ни одного высокопоставленного властителя не наказало, это порождает претензии к правительству».

20 сентября Главная прокуратура Грузии опубликовала «недавно обнаруженную» следствием видеозапись разгона митинга на проспекте Руставели, сделанную оператором департамента конституционной безопасности в ночь с 25 на 26 мая 2011 года.